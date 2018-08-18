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ЗСУ присікли спроби "Л/ДНР" прорватися: терористи зазнали втрат

8.3тЧитати новину російською

У п'ятницю, 17 серпня, противник на Донбасі 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відзначено також застосування міномета калібром 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар'їнки, Красногорввки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд з цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.

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Сили ООС відбили зухвалі атаки терористів на Донбасі: свіжі дані

У результаті бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, двоє окупантів знищені, один отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Моня
Моня
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНДЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине и не оставляют, тем самым, НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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Кияница Вячеслав
Кияница Вячеслав
Моня, вторгшие кацапы на Донбасс, каждый день едут домой рефрижератором в Ашаны Ростова! Фарш апалченца, хорошие котлеты для кацапов!
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Rauschen Erik
Rauschen Erik
донбасс-россия. мочите какелов!
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Кияница Вячеслав
Кияница Вячеслав
Rauschen Erik, Донбасс Украина, сосиски кацапов на фарш! Путин-хуйло! Кацапстан будет разрушен!
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