ЗСУ присікли спроби "Л/ДНР" прорватися: терористи зазнали втрат

У п'ятницю, 17 серпня, противник на Донбасі 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відзначено також застосування міномета калібром 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар'їнки, Красногорввки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд з цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.

У результаті бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, двоє окупантів знищені, один отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі.