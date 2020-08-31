ЗСУ прибули на масштабні навчання до Німеччини. Перші фото

Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України прибули до Німеччини для участі у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV.

Там особовий склад і техніка українських військових розташувалися у центрі "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США. Про це інформує в Twitter Генеральний штаб ЗСУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону "OPFOR", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ візьмуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV (Twitter Генеральний штаб ЗСУ)

Водночас рота 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під час навчань виступатиме за протилежну сторону – сили "BLUEFOR".

Навчання Combined Resolve XIV проходять у Німеччині (Twitter Генеральний штаб ЗСУ)

У ЗСУ підкреслюють, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення Операції Об’єднаних сил – протягом 9 місяців вони виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

Особовий склад і техніка українських військових розташувалися у центрі "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США в Німеччині (Twitter Генеральний штаб ЗСУ)

Зазначається, що в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь майже 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.

Загалом у Combined Resolve XIV візьмуть участь майже 3500 військовослужбовців (Twitter Генеральний штаб ЗСУ)

До участі в Combined Resolve XIV залучено підрозділи ЗС країн-членів НАТО та партнерів (Twitter Генеральний штаб ЗСУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня на відрізку траси Київ – Чоп у Рівненській області відбулися військові навчання з посадки та злету літаків на автомагістралі. В них брали участь військові 39-ї бригади тактичної авіації, було задіяно 12 винищувачів, чотири з яких – літаки Су-27.