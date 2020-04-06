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6 квітня • оновлено в 19:08
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ЗСУ потужно відповіли на провокацію окупантів на Донбасі: зведення штабу ООС

2.3т
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Терористи "Л/ДНР" відзначилися невдалою провокацією в районі Павлополя на Донбасі.

Як сказано в зведенні штабу ООС ввечері в понеділок, 6 квітня, окупанти протягом доби раз порушили режим тиші, застосувавши заборонену "Мінськом" зброю.

"Вранці противник у напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм, вісім мін, озброєння бойових машин піхоти і протитанковий ракетний комплекс.

Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу і прицільним вогнем припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

Зведення ООС за 6 квітня

Зведення ООС за 6 квітня

Міноборони

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня терористи також влаштували провокації, однак отримали потужну відповідь від українських захисників. ЗСУ знищили дві вантажівки російського виробництва і поранили шістьох окупантів.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Первыми начинают стрелять т еррористы ВСУ, потому, что в противном случае, им не платят жалкое жалование. Т еррористы ВСУ за деньги у бивают своих соотечественников на Донбассе.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Т еррористы "ВСУ" отличились неудачной провокацией в районе Павлополя на Донбассе.
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