ЗСУ потужно відповіли "Л/ДНР" за убитих побратимів: у окупантів масштабні втрати

Четверо окупантів були вбиті, ще 14 отримали поранення в результаті бойових дій 7 квітня.

Водночас один український воїн отримав поранення. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 7 квітня озброєні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас чотири рази застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів:

з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів біля села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — неподалік села Гнутове;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі населеного пункту Широкине;

двічі зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — поблизу селища міського типу Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів — поблизу міста Попасна;

з мінометів калібрів 120 і 82 мм — біля населеного пункту Катеринівка;

з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — неподалік міста Попасна;

з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу села Новозванівка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 разів обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

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