Штаб ООС назвав приголомшливі втрати окупантів у березні: 51 убитий і 113 поранених

За підтвердженими даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ в березні на Донбасі перевалили за 150 осіб.

Про це йдеться в актуальному зведенні штабу ООС, опублікованому на сторінці у Facebook. Так, терористи втратили убитими 51 особу і ще 113 пораненими й травмованими.

Крім того, військовослужбовці Об'єднаних сил знищили десять одиниць техніки супротивника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат і чотири військових автомобілі.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу. Слава Україні!" – написали захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними української розвідки, 1 квітня був ліквідований один російський окупант і мінімум троє зазнали поранень.

Терористи, в свою чергу, поранили трьох українських військових ЗСУ. Вони 15 разів обстріляли позиції сил ООС.

Нагадаємо, в лютому російсько-окупаційні війська також зазнали величезних втрат на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся