Головна Новини
2 квітня • оновлено в 12:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Штаб ООС назвав приголомшливі втрати окупантів у березні: 51 убитий і 113 поранених

2.2т
Читати матеріал російською

За підтвердженими даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ в березні на Донбасі перевалили за 150 осіб.

Про це йдеться в актуальному зведенні штабу ООС, опублікованому на сторінці у Facebook. Так, терористи втратили убитими 51 особу і ще 113 пораненими й травмованими.

Крім того, військовослужбовці Об'єднаних сил знищили десять одиниць техніки супротивника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат і чотири військових автомобілі.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу. Слава Україні!" – написали захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за даними української розвідки, 1 квітня був ліквідований один російський окупант і мінімум троє зазнали поранень.

  • Терористи, в свою чергу, поранили трьох українських військових ЗСУ. Вони 15 разів обстріляли позиції сил ООС.

  • Нагадаємо, в лютому російсько-окупаційні війська також зазнали величезних втрат на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
10
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
До турецкой армии еще далеко , но хоть что-то.Жаль наших.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
медицинский персонал городской больницы № 8г. Мариуполь в полном составе подал заявления об увольнении. Причиной этому послужили необеспеченность средствами индивидуальной защиты, отсутствие тестовых систем для выявления корона в и р у с н о й инфекции, а также нехватка мест в стационарах по причине госпитализации в медучреждение около 200 в о е н н о служащих 10-й и 128-й бригад с подозрениями на заражение корона в и р у с ом», - говорится в официальном сообщении НМ Д Н Р.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Мой господин
Мой господин
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Мой господин, Какая АСТАНА? Ее казахи уже переименовали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги