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26 лютого • оновлено в 09:06
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/ Розслідування

ЗСУ потрапили під страшний обстріл на Донбасі

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Збройні формування Російської Федерації 25 лютого били по ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Всього за добу ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч з Талаківкою – з міномета калібру 82 мм противник випустив п'ять мін;

  • недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів);

  • поруч з Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм (3 міни), а також з великокаліберного кулемета.

ЗСУ потрапили під страшний обстріл на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл по наших позиціях, а саме:

  • в районі Катеринівки – з 120-мм міномета (10 мін).

Внаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Ну зебилы, что делать надо: переставать стрелять или дальше отводить ЗСУ?
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В шаровары обделались от страха.
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3
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашен швайн на Обозе работает в комментариях целыми групами. Гов вно со своего скотного двора разносит по всему миру...
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