ЗСУ потрапили під страшний обстріл на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації 25 лютого били по ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.
Всього за добу ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч з Талаківкою – з міномета калібру 82 мм противник випустив п'ять мін;
недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів);
поруч з Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм (3 міни), а також з великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл по наших позиціях, а саме:
в районі Катеринівки – з 120-мм міномета (10 мін).
Внаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".