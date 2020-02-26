ЗСУ потрапили під страшний обстріл на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації 25 лютого били по ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Всього за добу ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з Талаківкою – з міномета калібру 82 мм противник випустив п'ять мін;

недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів);

поруч з Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм (3 міни), а також з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл по наших позиціях, а саме:

в районі Катеринівки – з 120-мм міномета (10 мін).

Внаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

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