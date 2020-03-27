ЗСУ посилили захист на передовій новими танками. Фото

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

Йдеться про 10 танків Т-80БВ і ще три танки Т-64БВ зразка 2017 року. Про це повідомили у пресслужбі держконцерну (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що модернізований фахівцями ХБТЗ танк Т-64БВ є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у протистояннях з протидіючими військами на сході України.

Для ЗСУ передали 13 модернізованих танків

Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості за рахунок тепловізійного прицілу, нового вдосконаленого динамічного захисту, нової цифрової радіостанції, сучасних нічних приладів спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійної системи спостереження за навколишнім середовищем, а також засобів супутникової навігації.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

Аналогічні покращення отримав і модернізований ДП "ХБТЗ" танк Т-80БВ. У ньому нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватися надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцією.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

Новий динамічний захист значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро". Водночас встановлюється він у штатні контейнери динамічного захисту.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

Прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов без застосування інфрачервоних прожекторів.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

Крім цього, система інформаційного сповіщення аварійної ситуації сигналізує про неї у системах танка ще до виходу їх із ладу, чим дозволяє своєчасно вжити відповідних заходів. А телевізійна система спостереження за навколишнім середовищем дозволяє екіпажу спостерігати за навколишнім середовищем на інтегрованому моніторі та ефективно виконувати маневри.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

"Харківський бронетанковий завод продовжує вчасно та якісно виконувати державні замовлення, попри надзвичайну ситуацію в області на особливий режим роботи підприємства під час карантину. Фахівці постійно запроваджують сучасні й актуальні елементи модернізації, чим забезпечують конкурентну боєздатність Збройних сил України", – прокоментував передачу техніки директор заводу Вячеслав Стрилець.

Загалом на сьогодні ХБТЗ виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року та 88 танків Т-80БВ.

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ надав ЗСУ 13 модернізованих танків ukroboronprom.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України отримали нову партію танків – шість одиниць Т-64 відправляться на передову зі "Львівського бронетанкового заводу".

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