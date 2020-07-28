ЗСУ посилили модернізованими танками "Булат". Фото

Українські військові отримали два відремонтованих і модернізованих танки БМ "Булат".

Про це повідомляє пресслужба ДП "Укроборонпрому". Зазначається, що держпідприємство на 50% виконало контракт із постачання військової техніки.

Український танк БМ "Булат"

"Ми не тільки провели заводський ремонт машин за технічним станом, а й встановили сучасне обладнання з поліпшеними характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові зможуть зручніше й оперативніше здійснювати координацію дій і зв'язок між екіпажем і командуванням. Сучасні прилади прицілювання і спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічну пору доби", – розповів генеральний директор ДП "Завод імені В.А. Малишева" Василь Крилас.

Також танки пройшли полігонні випробування. Бойові машини подолали відстань у 100 кілометрів і показали гідні результати стрільби. Після приймально-здавальних випробувань танки було передано Міністерству оборони України.

Танки передадуть Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, Львівський бронетанковий завод передав для потреб Міноборони України партію відремонтованих і модернізованих танків Т-64.