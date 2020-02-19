ЗСУ попередили про новий наступ Росії на Донбасі

Раптовим настанням на ЗСУ на Донбасі російські найманці спробували скоротити плацдарм, який утворився на правому березі Сіверського Дінця.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець "Апостроф". За його словами, можлива подальша ескалація.

Експерт повідомив, що окупанти намагалися відкинути українські підрозділи до річки або в заплаву.

"Але сили було недостатньо для виконання цього завдання. Те, що була проведена артпідготовка – це звичайна справа, її завжди застосовують при атаці піхотних підрозділів. Але масштаб настання був не таким, який дозволив би виконати це завдання. Задіяти варто було б як мінімум батальйон, для того, щоб відкинути наші війська за річку або далі, до Лисичанську", – зазначив Машовець.

Він підкреслив, що після події неясно, чи закінчиться на цьому справа.

"Можливо, в подальшому буде військова ескалація", – додав Машовець.

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