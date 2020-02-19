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19 лютого • оновлено в 07:51
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/ Розслідування

ЗСУ попередили про новий наступ Росії на Донбасі

4.8т
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Раптовим настанням на ЗСУ на Донбасі російські найманці спробували скоротити плацдарм, який утворився на правому березі Сіверського Дінця.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець "Апостроф". За його словами, можлива подальша ескалація.

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Експерт повідомив, що окупанти намагалися відкинути українські підрозділи до річки або в заплаву.

"Але сили було недостатньо для виконання цього завдання. Те, що була проведена артпідготовка – це звичайна справа, її завжди застосовують при атаці піхотних підрозділів. Але масштаб настання був не таким, який дозволив би виконати це завдання. Задіяти варто було б як мінімум батальйон, для того, щоб відкинути наші війська за річку або далі, до Лисичанську", – зазначив Машовець.

Він підкреслив, що після події неясно, чи закінчиться на цьому справа.

"Можливо, в подальшому буде військова ескалація", – додав Машовець.

ЗСУ попередили про новий наступ РФ на Донбасі

ЗСУ попередили про новий наступ РФ на Донбасі

Депо

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських військ на Донбасі вранці, 18 лютого. Після заяви про Донбас Зеленський раптово заговорив про смертельний коронавірус.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в отчетах ОБСЕ об этом написано или это только в фантазиях всу
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сдается, что воины света и пiдopги так и нарываются на принуждение к миру по грузинскому сценарию!!!!
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Wick John
Wick John
Значит укро нацисты готовят новую провокацию
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