ЗСУ помстилися за своїх: у терористів Путіна нові втрати на Донбасі

У день "нормандського саміту" 9 грудня російсько-окупаційні війська зазнали на Донбасі чергових втрат.
Свіже зведення опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, захисники України змогли ліквідувати одного терориста і поранити ще одного.
"Втрати російсько-окупаційних військ 9 грудня: безповоротні (200) – один (4-та ОМСБр), санітарні (300) – один (9-та ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав він.
"Вантаж 200"
"Техносотня"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня три українські воїни загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Всього цього дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
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