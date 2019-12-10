ЗСУ помстилися за своїх: у терористів Путіна нові втрати на Донбасі

У день "нормандського саміту" 9 грудня російсько-окупаційні війська зазнали на Донбасі чергових втрат.

Свіже зведення опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, захисники України змогли ліквідувати одного терориста і поранити ще одного.

"Втрати російсько-окупаційних військ 9 грудня: безповоротні (200) – один (4-та ОМСБр), санітарні (300) – один (9-та ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав він.

"Вантаж 200" "Техносотня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня три українські воїни загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Всього цього дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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