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10 грудня • оновлено в 10:36
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ЗСУ помстилися за своїх: у терористів Путіна нові втрати на Донбасі

1.7т
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У день "нормандського саміту" 9 грудня російсько-окупаційні війська зазнали на Донбасі чергових втрат.

Свіже зведення опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, захисники України змогли ліквідувати одного терориста і поранити ще одного.

"Втрати російсько-окупаційних військ 9 грудня: безповоротні (200) – один (4-та ОМСБр), санітарні (300) – один (9-та ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня три українські воїни загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Всього цього дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Верьте в ВСУ!" А главное, верьте всему, что я тут наврал!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От Штирлица ничего не утаишь. На то он и генерал.
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