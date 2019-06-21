ЗСУ помстилися терористам за пекло на Донбасі: ворог зазнав втрат

На Донбасі 20 червня озброєні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Із них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Троє українських військовослужбовців були поранені, один отримав бойове травмування. За даними розвідки, 20 червня двох окупантів знищили і трьох поранили, повідомляє пресцентр ООС.

ЗСУ на Донбасі 112.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі по Павлопрлю – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі Водяне – із міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

населений пункт Березове – зі стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту Чермалик – зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки і стрілецької зброї;

Харчовик – із автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

населений пункт Кримське – зі стрілецької зброї;

район населеного пункту Луганське – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

Травневе – із міномета калібру 120 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

околиці Майорська – із 82 мм міномета;

Новолуганське – із міномета калібру 120 мм;

населений пункт Новозванівка – із 120 мм міномета і автоматичного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині на одному із полігонів відбулися успішні випробування першого серійного зразка станції радіоелектронної боротьби Р-330КВ1М.

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