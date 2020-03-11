ЗСУ помстилися "Л/ДНР" за убитих побратимів: терористи Путіна ганебно втекли

Військовослужбовці ЗСУ потужно помстилися за вбивство побратимів російськими окупантами в результаті підлої атаки із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски на Донбасі.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. Командування зазначає, що обстріл українських захисників не міг залишитися без відповіді.

Зокрема, завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші бійці помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій.

Війна на Донбасі

"Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами", – йдеться у повідомленні.

Так, по позиціях противника, з яких вівся вогонь, було нанесено низку ударів, за результатами яких уся вогнева активність ворога була припинена. Тож розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати – один оператор був вбитий, інший важко поранений.

Як зазначають в Об’єднаних силах, після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Загалом було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Характерно, що на цій ділянці противник зазнав значних втрат – троє вбитих і до п’яти поранених різного ступеня важкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл із артилерії.

Вони відкрили вогонь по військовій вантажівці ЗСУ зі протитанкового ракетного комплексу.

Загалом 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, влаштувавши бій під населеним пунктом Піски. За добу вони вбили трьох наших героїв, ще 9 отримали поранення.

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