ЗСУ показали, як топитимуть кораблі ворога: видовищні фото

Збройні сили України провели масштабні навчання з відпрацюванням маневрів із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.
Вони відбулися на одному з полігонів бойової підготовки поблизу Маріуполя, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
"Як пускають на дно десантні кораблі. Першими ворожий загін кораблів зустріли артилеристи. Щільним вогнем з гаубиць "Мста – Б" і самохідних артилерійських установок "Гіацинт" артилерійські розрахунки знищили флагман і кораблі охорони. Водночас під прикриттям бронетранспортерів і бойових машин піхоти зведена рота морської піхоти зайняла оборону вздовж берегової смуги і, застосовуючи ручні гранатомети і стрілецьку зброю, не дала силам десанту висадитися на узбережжі", – розповідають захисники про програму навчань.
Після цього, згідно з планом, вже майже на виході з територіальних вод України, ворожі кораблі, які вціліли під час обстрілу, наздогнала і знищила корабельно-катерна група Об'єднаних сил. До її складу увійшли малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" Військово-морських сил, а також два катери морської охорони Маріупольського прикордонного загону.
"В процесі тренувань українські військові вчергове довели, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, а й знищити його на підходах до берега", – підсумували в штабі ООС.
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.
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