Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ЗСУ показали, як топитимуть кораблі ворога: видовищні фото

5.7т
Читати матеріал російською

Збройні сили України провели масштабні навчання з відпрацюванням маневрів із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.

Вони відбулися на одному з полігонів бойової підготовки поблизу Маріуполя, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Як пускають на дно десантні кораблі. Першими ворожий загін кораблів зустріли артилеристи. Щільним вогнем з гаубиць "Мста – Б" і самохідних артилерійських установок "Гіацинт" артилерійські розрахунки знищили флагман і кораблі охорони. Водночас під прикриттям бронетранспортерів і бойових машин піхоти зведена рота морської піхоти зайняла оборону вздовж берегової смуги і, застосовуючи ручні гранатомети і стрілецьку зброю, не дала силам десанту висадитися на узбережжі", – розповідають захисники про програму навчань.

Новини
ЗСУ проїхалися на танках по лінії фронту на Донбасі: видовищні фото

Після цього, згідно з планом, вже майже на виході з територіальних вод України, ворожі кораблі, які вціліли під час обстрілу, наздогнала і знищила корабельно-катерна група Об'єднаних сил. До її складу увійшли малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" Військово-морських сил, а також два катери морської охорони Маріупольського прикордонного загону.

"В процесі тренувань українські військові вчергове довели, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, а й знищити його на підходах до берега", – підсумували в штабі ООС.

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Навчання ЗСУ з протидесантної оборони узбережжя Азовського моря

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
10
748
Смішно
20
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
А где 13 украинских адмиралов? На кораблях?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
"ВСУ показали, как будут топить корабли врага", как? Истошными криками: "Збройной агрессии не маю, зброю не застосовую!"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
реально смешно!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги