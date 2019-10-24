ЗСУ показали потужне відео розгрому позиції терористів на Донбасі

В мережі опубліковано відео знищення позицій незаконних збройних формувань на Донбасі.

Операцію провели військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Відповідний ролик опубліковано на їх сторінці в Facebook.

В результаті разведгруппа К-2 ліквідувала три вогневих доти, один житловий бліндаж і трьох терористів.

ЗСУ ліквідували позиції терористів скріншот

"До вашої уваги пропонуємо результат вогневого ураження позицій найманців Російської Федерації. Підкреслимо, що події, показані на відео, відбувалися задовго до оголошеного перемир'я", - відзначили військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.

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