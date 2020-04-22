У мережі з'явилися моторошні кадри з наслідками одного з обстрілів російських терористів позицій воїнів Об'єднаних сил на Донбасі.

Роликом з доказами агресії окупантів поділилися волонтери фонду "Повернись живим" на Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстріли терористів на Донбасі Скріншот відео

"Вирви, посічені дерева, осколки снарядів – показують докази "дотримання" російськими найманцями "режиму тиші" та Мінських угод українські воїни. Одного ранку ворог випустив по позиціях поблизу Павлополя більше 40 мін. І тільки гідна відповідь наших військових змушує противника замовкнути", – відзначили автори допису.

Обстріли терористів на Донбасі Скріншот відео

Обстріли терористів на Донбасі Скріншот відео

Самі воїни розповідають, що останнім часом ворог поводиться особливо нахабно і б'є по позиціях навіть тоді, коли туди приїжджають журналісти. Крім того, подібні вогневі провокації бойовики здійснюють кожен день. Однак захисники України завжди дають їм адекватну відповідь, не порушуючи Мінських домовленостей.

"На сьомому році війни ми не віримо в те, що окупанти будуть дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми віримо в силу і міць української армії", – підтримали рішучість воїнів волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото протитанкової керованої ракети 9М 113 до ракетного комплексу 9К111 "Фагот", яку терористи випустили по ЗСУ.