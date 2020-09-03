ЗСУ показали міць артилерії поблизу Криму. Видовищні фото та відео

На одному з полігонів на півдні України розпочалися тренування розрахунків гаубичної артилерії ЗСУ. У них беруть участь розрахунки гаубиць "Д-30" та самохідних артилерійських установок "Гіацинт-С".

Як повідомили на сторінці служби зв'язків із громадськістю Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, воїни відпрацьовують практичні навички під час розгортання батареї та виконання нормативів із підготовки до стрільби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Розрахунки гаубичної артилерії відпрацьовують питання приведення артилерійських установок до бою та підготовки до стрільби, а також виконують нормативи зі зміни вогневих позицій", – наголосив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Крім того, додав він, тренування передбачають вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, дії за ввідними, а також перехід на різні режими ведення вогню.

Навчання гаубичної артилерії відбулися на одному з полігонів поблизу з окупованим Кримом. Facebook ОС ЗСУ

Воїни ЗСУ показали злагодженість під час артилерійських навчань. Facebook ОС ЗСУ

"Під час заходів бойової підготовки велика увага приділяється часу виконання нормативів і злагодженості дій розрахунків, що в реальній та складній обстановці має вирішити успіх бою", – пояснив Наєв.

Зазначимо, що відпрацювання нормативів у підрозділах ЗСУ, які несуть бойову службу на південному напрямку, завжди відбувається в умовах, наближених до бойових, як в індивідуальному заліку, так і груповому, у складі розрахунку гармати та батареї.

Захисники тренувалися переходити на різні режими ведення вогню. Facebook ОС ЗСУ

"Звичайно, що для одного військовослужбовця опанувати таку грізну зброю було б дуже важко, а от коли поряд є повний розрахунок, який складається з командира, навідника і номерів розрахунків – набагато легше. Артилерія – це насамперед колективна зброя. Тут важливі індивідуальні навички кожного військовослужбовця, але на перший план стає згуртованість усього підрозділу", – зауважив командувач ОС ЗСУ.

Навчання ЗСУ відбувалися в умовах, максимально наближених до бойових. Facebook ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у кінці серпня в Херсонській області чергові сили протиповітряної оборони ЗСУ провели перевірку готовності відбивати повітряний напад. У маневрах було задіяно зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та "Оса-АКМ".

Крім того, на Херсонщині відбулися планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Польові тренування пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

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