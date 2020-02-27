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27 лютого • оновлено в 11:11
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/ Розслідування

ЗСУ показали курсантів-зрадників із "ДНР", які воюють проти України

5.3т
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У мережу потрапили фото курсантів "Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять лави російських терористів "ДНР".

Світлини зрадників України опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що юні спільники окупантів вже встигли пройти "бойове хрещення" на фронті, воюючи проти українських захисників.

"Захоплений Донецьк, ДонВЗКУ російсько-окупаційних військ, курсанти до п'ятого курсу включно. Більшість вже проходили стажування в окупаційних підрозділах на практиці. Висновки робіть самі", – підписав добірку український офіцер.

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки місцеве населення Донбасу не хоче йти воювати.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обучения
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да просто Донбасс это не Украина, Донбасс - это Россия... пришла пора исправлять преступления комуняк, декоммунизация Украины неизбежна...
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a alexeyon
a alexeyon
мясо подросло.
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К Денис
К Денис
a alexeyon, да лан, вырос что-ли?? Ну в путь на передовую, мясо))
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