ЗСУ показали курсантів-зрадників із "ДНР", які воюють проти України

У мережу потрапили фото курсантів "Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять лави російських терористів "ДНР".

Світлини зрадників України опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що юні спільники окупантів вже встигли пройти "бойове хрещення" на фронті, воюючи проти українських захисників.

"Захоплений Донецьк, ДонВЗКУ російсько-окупаційних військ, курсанти до п'ятого курсу включно. Більшість вже проходили стажування в окупаційних підрозділах на практиці. Висновки робіть самі", – підписав добірку український офіцер.

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Курсанти, які поповнять лави терористів "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки місцеве населення Донбасу не хоче йти воювати.

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