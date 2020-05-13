ЗСУ відповіли військам Росії на Донбасі за порушення тиші: втрати уточнюються

У середу, 13 травня, в результаті боїв на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Як ідеться в зведенні пресцентру штабу ООС, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші, використавши заборонені міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Гнутове, Старогнатівка, Кримське, Катеринівка й Оріхове.
"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – відзначається у звіті.
Карта ООС, 13 травня
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, напередодні українські захисники розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі після їхньої чергової провокації. Штаб ООС озвучив втрати окупантів.
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