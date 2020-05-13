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14 травня • оновлено в 16:54
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ЗСУ відповіли військам Росії на Донбасі за порушення тиші: втрати уточнюються

5.3т
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У середу, 13 травня, в результаті боїв на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як ідеться в зведенні пресцентру штабу ООС, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші, використавши заборонені міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Гнутове, Старогнатівка, Кримське, Катеринівка й Оріхове.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – відзначається у звіті.

Карта ООС, 13 травня

Карта ООС, 13 травня

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українські захисники розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі після їхньої чергової провокації. Штаб ООС озвучив втрати окупантів.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
результаты боев... жду, когда будут результаты, сражений...)
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - В. Вятрович ))
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3
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Букет Красивый
Букет Красивый
Вэсэу это просто каратели
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