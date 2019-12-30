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30 грудня • оновлено в 21:25
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"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

1.3т
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Підсумки 2019 року, що минає, для Збройних сил України показали в 2-хвилинному відео.

Яскравий ролик був опублікований на сторінці "Військового телебачення України" у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Збройні сили досягли значних успіхів за цей рік, хоча не без прикростей і труднощів... Зараз хочемо повернутися і згадати найяскравіші моменти й емоційні кадри 2019-го", – сказано в повідомленні.

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"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

скрін відео

Зазначимо, відео змонтоване з кадрів навчань військовослужбовців ЗСУ, роботи української військової техніки на суші, морі та в повітрі, запуску ракет і т.д.

Після публікації ролик набрав сотні лайків, коментарів і репостів користувачів соцмережі.

"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

скрін відео

"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

скрін відео

"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

скрін відео

Про те, як пройшов 6-й рік війни на сході України та чого вдалося досягти президентові Володимиру Зеленському на Донбасі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
видео Збройні сили України
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На третьей фотке xoxлы cpyт?
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А какие тут успехи?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где они достижений на целых 2 минуты наковыряли?
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