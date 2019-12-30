"Досягли успіхів!" ЗСУ підвели підсумки 2019 року: опубліковано сильне відео

Підсумки 2019 року, що минає, для Збройних сил України показали в 2-хвилинному відео.

Яскравий ролик був опублікований на сторінці "Військового телебачення України" у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Збройні сили досягли значних успіхів за цей рік, хоча не без прикростей і труднощів... Зараз хочемо повернутися і згадати найяскравіші моменти й емоційні кадри 2019-го", – сказано в повідомленні.

скрін відео

Зазначимо, відео змонтоване з кадрів навчань військовослужбовців ЗСУ, роботи української військової техніки на суші, морі та в повітрі, запуску ракет і т.д.

Після публікації ролик набрав сотні лайків, коментарів і репостів користувачів соцмережі.

скрін відео

скрін відео

скрін відео

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