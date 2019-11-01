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1 листопада • оновлено в 20:36
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ЗСУ підняли авіацію поблизу Криму: опубліковано яскраве відео

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На полігоні "Ягорлик" Херсонської області, поблизу анексованого Криму, Збройні сили України провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів.

Під час ході навчань було задіяно винищувальну і штурмову авіацію. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Винищувачі Су-27, МіГ-29 і штурмовики Су-25 виконували завдання з постановки САБ, польотів у якості контрольних цілей для засобів ППО, здійснювали пуски керованих ракет по САБ і ДКЛА. Екіпажі літаків з усіма поставленими завданнями впоралися на відмінно!" – сказано в тексті.

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ЗСУ підняли авіацію поблизу Криму: опубліковано яскраве відео

скрін відео

Згідно з опублікованою інформацією, до навчання залучено підрозділи зенітних ракетних військ із різних регіонів країни.

"У перший день стрільб на полігоні "Ягорлик" ракетники провели більше 20 пусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, З-125-2Д1 по повітряним, наземним, надводним й електронним цілям", – зазначено в повідомленні.

ЗСУ підняли авіацію поблизу Криму: опубліковано яскраве відео

скрін відео

Відомо, що це третій етап широкомасштабних підсумкових тактичних навчань підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.

Головна мета ЗСУ в рамках навчань – це відпрацювати підготовку і ведення протиповітряної бою в новому районі.

Крім того, українські військові повинні випробувати ЗРК С-125-2Д1 і контрольні льотні випробування ракет до ЗРК С-300 різних модифікацій.

Нагадаємо, стрільби триватимуть до 4 листопада.

ЗСУ підняли авіацію поблизу Криму: опубліковано яскраве відео

скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, 24 вересня, в Україні стартували стратегічні командно-штабні навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони із залученням військ "Козацька воля-2019".

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Місце
Україна Херсон
Теги
Збройні сили України зброя Новини Криму видео
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Стесняюсь спросить, а какое из всего перечисленного вооружения разработано вукраине?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Полтора самолета?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Стрельнули в небо как в копеечку - а там как повезло - долетела ракета до моря - значит по уничтожила надводную цель не долетела грохнулась апземлю - значит уничтожила наземную цель - только взлетела и взорвалась - значит уничтожила воздушную цель … на а так как почти ни одна не взлетела - значит уничтожила электронную цель
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