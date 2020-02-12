ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2: виникли проблеми

Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які передали ЗСУ, виявилися небоеготовими. Підрозділ, який було сформовано під БПЛА, не здійснює навіть навчальних запусків.

Замість цього бійці займаються будівельними роботами. Про це повідомляє Український мілітарний портал. ЗСУ дісталися фонди колишнього винищувального полку, розформованого 20 років тому.

Також воїнам була передана житлова казарма для особового складу підрозділу та для зберігання станцій наведення, і сховища-ангари для Bayraktar. Грошей, які надійшли на облаштування приміщень (265 тис. грн), вистачило лише на те, щоб замінити двері, вікна, проводку і відремонтувати стелю.

Тепер замість того, щоб тестувати БПЛА, особовий склад займається господарськими та ремонтними роботами на території. Також початок експлуатації Bayraktar TB2 гальмують чиновники.

Bayraktar TB2 – турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. Він може переносити протитанкові ракети і авіаційні бомби.

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2 Український мілітарний портал

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2 Український мілітарний портал

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2 Український мілітарний портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!