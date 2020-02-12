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12 лютого • оновлено в 10:22
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ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2: виникли проблеми

1.9т
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Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які передали ЗСУ, виявилися небоеготовими. Підрозділ, який було сформовано під БПЛА, не здійснює навіть навчальних запусків.

Замість цього бійці займаються будівельними роботами. Про це повідомляє Український мілітарний портал. ЗСУ дісталися фонди колишнього винищувального полку, розформованого 20 років тому.

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Також воїнам була передана житлова казарма для особового складу підрозділу та для зберігання станцій наведення, і сховища-ангари для Bayraktar. Грошей, які надійшли на облаштування приміщень (265 тис. грн), вистачило лише на те, щоб замінити двері, вікна, проводку і відремонтувати стелю.

Тепер замість того, щоб тестувати БПЛА, особовий склад займається господарськими та ремонтними роботами на території. Також початок експлуатації Bayraktar TB2 гальмують чиновники.

Bayraktar TB2 – турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. Він може переносити протитанкові ракети і авіаційні бомби.

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

Український мілітарний портал

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

Український мілітарний портал

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

ЗСУ отримали ударні безпілотники Bayraktar TB2

Український мілітарний портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

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Автор
Катерина Луговська
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Пора уже в ДHP и Иксандеры продать. Пусть шмальнут по Куeву! )))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да хoхлики, эти беспилотники как бумажные самолетики запустить не получится) Так что лучше привычными делами заняться.
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zhukov vanya
zhukov vanya
И снова проходил мимо, Не суди по вашим 20 летним разработкам, которые на той же стадии,что и 20 лет назад. Отремонтируют казарму и всунут тебе беспилотные по самое не могу.
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