ЗСУ отримали потужні танки: з'явилося показове відео

Збройні Сили України одержали від Київського бронетанкового заводу декілька десятків оновлених танків Т-72АМТ, яких вистачить для озброєння цілого батальйону.

Техніка отримала комплекс оновлень, які були продиктовані досвідом бойового застосування на Донбасі. Про це повідомляє сайт військових новин Defense Express (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ці танки є модернізованою версією Т-72А. Зміни ж зокрема стосуються підвищення захисту машини, її вогневої потужності, ходових характеристик та бортової електроніки.

Збройні сили України отримали модернізовані танки Т-72АМТ

"Модернізований танк має посилений захист завдяки встановленню динамічного захисту нового покоління – "Ніж", який вже використовується на танках "Булат" і "Оплот". Він знижує ефективність ворожих кумулятивних та бронебійних оперених підкаліберних снарядів", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Т-72АМТ отримав протикумулятивні екрани, які захищають зону моторно-трансмісійного відділу та задню напівсферу башти.

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

Вогнева ефективність цієї техніки була значно збільшена завдяки інтеграції в арсенал танка високоточної ракети "Комбат", яка дозволяє знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів. Водночас "Комбат" має бронепробиття – 750 мм броні та, завдяки тандемній головній частині, повністю ігнорує динамічний захист ворога.

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

"Для використання високоточної зброї на Т-72АМТ встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління та нічний приціл 1К13. Також на танк встановлений комплект із цифрової радіостанції Aselsan та супутникової навігаційної апаратури СН-3003 "Базальт", що дозволяє підтримувати зв'язок із піхотними підрозділами, що має величезне значення для взаємодії на полі бою", – описують техніку військові.

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

За їхніми словами, враховуючи збільшення маси машини, була проведена ремоторизація, яка забезпечує швидкість 60 км/год. Також у танка замінили гусениці на нові – обгумовані та з гумовометалевим шарніром, що дозволило збільшити плавність ходу. Водночас механік-водій отримав камеру заднього ходу, яка дозволяє значно спростити керування танком.

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

Випробування Т-72АМТ defence-ua.com

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