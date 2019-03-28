ЗСУ одним ударом розгромили точку терористів. Відео

Збройні сили України точним прицільним ударом знищили бліндаж терористів на Донбасі.
Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що сили ООС завдали удару у відповідь на обстріли противника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У відповідь на провокаційні обстріли у воїнів ООС лише одне завдання — знищити ворогів! Воїни Об'єднаних сил батальйону "Азов" зі складу 30-ї окремої механізованої бригади майстерно і професійно знищили бліндаж з бойовиками зі складу 3-го мотострілецького батальйону 3-ї мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ", — зазначив він.
Штефан наголосив, що за даними розвідки втрати противника склали чотири особи.
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