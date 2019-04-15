ЗСУ нищівним ударом ліквідували двох терористів: момент потрапив на відео

Бійці Збройних Сил України знищили позицію терористів на Донбасі у відповідь на застосування бойових дронів.

Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на сторінці у Facebook, повідомивши також про двох ліквідованих членів незаконних збройних формувань.

"У результаті адекватної відповіді на застосування противником бойових дронів, підрозділом "птахів", яке поверталося з вирію, було прийнято рішення про вітання плюшкою окупантів. Результатом вітання двоє окупантів приєдналися до бригади-200, ще один зализує рани", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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