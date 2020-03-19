ЗСУ налякали терористів артилерією та авіацією: з'явилося яскраве відео

На одному з полігонів в зоні Операції Об'єднаних сил під Маріуполем захисники України провели масштабні ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Відео опублікували на офіційно сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, лоскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі Скріншот відео

Особливістю навчань стало те, що військовослужбовці тренувалися виконувати бойові завдання в умовах активної радіоелектронної протидії противника. Крім того, дії піхоти підтримувала артилерія й армійська авіація.

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.

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