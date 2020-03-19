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19 березня • оновлено в 16:23
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ЗСУ налякали терористів артилерією та авіацією: з'явилося яскраве відео

3.2т
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На одному з полігонів в зоні Операції Об'єднаних сил під Маріуполем захисники України провели масштабні ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Відео опублікували на офіційно сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, лоскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

Скріншот відео

Особливістю навчань стало те, що військовослужбовці тренувалися виконувати бойові завдання в умовах активної радіоелектронної протидії противника. Крім того, дії піхоти підтримувала артилерія й армійська авіація.

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

Скріншот відео

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

ЗСУ провели навчання з бойовими стрільбами на Донбасі

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чем напугали то? Голой дyпой и техникой 60-х годов?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Вспоминаются учения мокряка с его шакальей атакой и был он героем ,пока не увидел первый российкий погран катер.
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сами себя что ли напугали?
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4
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