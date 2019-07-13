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ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: усі деталі

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У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовий отримав поранення, ще один – бойову травму. У відповідь один окупант знищений і троє поранені. Противник відкривав вогонь по українських військових із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, передає прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Лебединського, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Березового, Авдіївки, Пєсков, Мар'їнки і околиці Новомихайлівки.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Depo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 9 разів: біля Зайцевого, Травневого, Новолуганського, Новоалександрівки, у районі населеного пункту Попасна, околиці Золотого-4, поблизу Світлодарська.

З початку поточної доби, 13 липня, ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – біля Широкиного і Авдіївки.

ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув воїн ЗСУ, старший солдат Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області. Воїна вбив снайпер окупантів.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
После перемогы ожидаем прибытия в Киев очередной партии "Потерьнет" и поскуливание волонтеров с просьбой скинуться кыборгам на памперсы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А убитый " оккупант" это женщина 1949г рождения?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Куцырь Дмитрий, Она ещё в далёком 1949 году оккупировала Донбасс.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Если бы это были Российские войска, вы бы этот бред не писали, а писали бы некрологи ваших киборгов....
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Южный Гарик, если бы это были российские войска ,то вооруженый сброд ( всу) из рогатки побоялись бы стрелять!
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