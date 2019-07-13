ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: усі деталі

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовий отримав поранення, ще один – бойову травму. У відповідь один окупант знищений і троє поранені. Противник відкривав вогонь по українських військових із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, передає прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Лебединського, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Березового, Авдіївки, Пєсков, Мар'їнки і околиці Новомихайлівки.

ЗСУ на Донбасі Depo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 9 разів: біля Зайцевого, Травневого, Новолуганського, Новоалександрівки, у районі населеного пункту Попасна, околиці Золотого-4, поблизу Світлодарська.

З початку поточної доби, 13 липня, ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – біля Широкиного і Авдіївки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув воїн ЗСУ, старший солдат Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області. Воїна вбив снайпер окупантів.

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