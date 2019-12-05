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5 грудня • оновлено в 16:23
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ЗСУ наказали віддати назад допомогу волонтерів

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Перший заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра зажадав, щоб воїни ЗСУ повернули назад волонтерам машини, які ті передали на потреби армії. Крім того, він заборонив у подальшому приймати подібні транспортні засоби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром), супроводивши свій пост скріншотом скандального документу.

ЗСУ

ЗСУ

"Телеграма генерала Танцюри: машини повернути волонтерам. Наступним кроком буде: повернути шкарпетки, серветки, "мультики", "бундеси", плитоноски, оптику, системи відеоспостереження і так далі. Український солдат повинен бути в "Дубку", металевому шоломі, кирзаках і плащ-наметі. Браво!!!" – із сарказмом прокоментував він божевільну ініціативу військового керівництва.

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скандально распорженіе

скандально распорженіе

Facebook Олександра Грома

Новина викликала ажіотаж серед українців. Дивуючись з дивної ініціативи, вони відреагували на неї шквалом критики і чорним гумором.

"Я вже бачу, як танкісти на "Нову пошту" їдуть танком", "І ротний на лісапеті мчить у штаб батальйону, адже "Богдан" зламався, а заявка на запчастини застрягла в штабі ОТУ", "Велосипед у нас зараз пріоритетний вид транспорту", "Оптимізація буде початком знищення армії. С*ки", "Медички всі повернути, ібонєкуй, всі на "УАЗ Таблетку", яка згнила ще в минулому столітті", "І залишитися голими в полі, для розстрілу сепарами. Вони не ох...ли там часом?" – обурилися патріоти.

ЗСУ наказали віддати назад допомогу волонтерів

ЗСУ наказали віддати назад допомогу волонтерів

ЗСУ наказали віддати назад допомогу волонтерів

ЗСУ наказали віддати назад допомогу волонтерів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Грамарчук розповів, що в бойовій винищувальній бригаді ЗСУ на Полтавщині, яка повинна прикривати повітряний простір на сході й півночі країни, вирішили скоротити 170 посад. Крім того, під скорочення потрапили і медики бригади.

  • Також він показав директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення в ЗСУ. Їх пов'язали з реформуванням і переходом на структуру армії стандартів НАТО.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України волонтерство
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Знову хочуть знищити армію, як при янеку??цю! Перевірити, що має цей "танцюрист" дома. Люди вигнані у відкрите поле, а нині ще хочуть лишити без допомоги.
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Нож Всвину
Нож Всвину
Вернуть волонтерам в зад..
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