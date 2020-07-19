ЗСУ на Донбасі втримали оборону й жорстко відповіли окупантам, – штаб ООС

Один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в суботу, 18 липня.

Воїна було оперативно доставлено до медичного закладу та надано допомогу лікарів. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

У відповідь на агресію, за даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного загарбника. І за уточненими даними, 16 липня втрати противника становили ще двоє загиблих.

Зазначається, що 18 липня ЗС РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник стріляв:

неподалік Старогнатівки – на світанку з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів, а у вечірній час – з озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в околицях Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Талаківки – з гранатометів та стрілецької зброї;

недалеко від Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли із озброєння забороненого Мінськими домовленостями зафіксовано:

поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння БМП;

неподалік Хутору Вільний і Причепилівки – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 18 липня (mediarnbo.org)

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність", – йдеться у повідомленні.

Водночас, додають у штабі ООС, минулої доби збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї. Крім цього, від початку цієї доби ворог уже 6 разів порушив режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники використали заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння:

неподалік Причепилівки – артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети;

біля Луганського – міномети 120-го та 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник задіяв гранатомети різних систем, а біля Старогнатівки – великокаліберні кулемети.

На щастя, втрат за нинішню добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Зведення ООС на 19 липня (Facebook Операція об'єднаних сил)

Повідомлення штабу ООС (Facebook Операція об'єднаних сил)

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 18 липня тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, вони вели вогонь по ділянці розведення сил та засобів №3 Богданівка.