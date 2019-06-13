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/Розслідування

ЗСУ і "Л/ДНР" зіткнулися на Донбасі: є вбиті й поранені

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Один окупант був знищений, ще троє – поранені в результаті бойових дій на Донбасі 12 червня.

У той же час поранення отримав один український воїн. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 12 червня озброєні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • п'ять разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

  • поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

  • двічі Широкине – з автоматичних гранатометів;

  • Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;

  • двічі Старогнатівку – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Лебединське – зі стрілецької зброї;

  • околицю Талаківки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:

  • двічі Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • район населеного пункту Новотошківське – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;

  • Попасну обстріляли з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета;

  • поблизу Новгородського били з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, стрілецької зброї;

  • чотири рази обстріляли Зайцеве з 120 мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

  • двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем

  • Південне – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 11 червня. У той же час двоє окупантів були вбиті, ще 7 отримали поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
как же вы бляди заебали банить и удалять правду, ебаная вырусь
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
Романенко Роман, убери вилы с аваторки и не пиши на русском, предатель Святой Руси, как и вся ваша недонация мазеповцев ебаных
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
Романенко Роман, ебучая вырусь
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
ВСУ продолжает заниматься провокациями и забивать госпитали Харькова хероями. Ну-ну
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4
1
Романенко Роман
Романенко Роман
Loginov Maxim, а морги Донецка русней
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Иванов Петр
Иванов Петр
Такие успехи, такие успехи, но почему тогда призывников отлавливают?
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3
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Романенко Роман
Романенко Роман
Иванов Петр, срочники не воюют
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