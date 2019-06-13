ЗСУ і "Л/ДНР" зіткнулися на Донбасі: є вбиті й поранені

Один окупант був знищений, ще троє – поранені в результаті бойових дій на Донбасі 12 червня.

У той же час поранення отримав один український воїн. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 12 червня озброєні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п'ять разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

двічі Широкине – з автоматичних гранатометів;

Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;

двічі Старогнатівку – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Лебединське – зі стрілецької зброї;

околицю Талаківки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:

двічі Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

район населеного пункту Новотошківське – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;

Попасну обстріляли з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета;

поблизу Новгородського били з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, стрілецької зброї;

чотири рази обстріляли Зайцеве з 120 мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем

Південне – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 11 червня. У той же час двоє окупантів були вбиті, ще 7 отримали поранення.

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