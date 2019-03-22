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ЗСУ і "Л/ДНР" зчепилися в пекельних боях: 13 поранених і вбитих

25.5тЧитати матеріал російською

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 21 березня.

У той же час ЗСУ відповіли окупантам, знищивши трьох і поранивши шістьох. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Крім того, вогнем із протитанкового ракетного комплексу знищений військовий автомобіль противника.

Усього 21 березня противник сім разів порушив режим припинення вогню, водночас чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників: із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї — в районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка", — йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів українських позицій.

Також під обстріл потрапили позиції в районі Хутора Вільний, Золоте-4, Південне, Кримське і Станиці Луганської.

Ще один український воїн отримав поранення 22 березня.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В окопной войне потери всегда соизмеримы.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
на войне как на войне! война до полной победы на росийскими окупантами
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Бег Сргей
Бег Сргей
Мочи саранчу кацапскую! Слава ВСУ! Слава Украине!!
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Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
Бег Сргей, ты это ночью печатать боишься? Думаешь как бы за (то что нюхает Сеня-кролик) не взяли? Молодец,что осторожен!
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andrei andrei
andrei andrei
Бег Сргей, Слава зашкваренным хохлопидоргам!
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