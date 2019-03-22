ЗСУ і "Л/ДНР" зчепилися в пекельних боях: 13 поранених і вбитих

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 21 березня.

У той же час ЗСУ відповіли окупантам, знищивши трьох і поранивши шістьох. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Крім того, вогнем із протитанкового ракетного комплексу знищений військовий автомобіль противника.

Усього 21 березня противник сім разів порушив режим припинення вогню, водночас чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників: із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї — в районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка", — йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів українських позицій.

Також під обстріл потрапили позиції в районі Хутора Вільний, Золоте-4, Південне, Кримське і Станиці Луганської.

Ще один український воїн отримав поранення 22 березня.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

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