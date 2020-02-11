ЗСУ хочуть "обрубати" соцмережі? Офіцер, який розкритикував Зеленського, розповів про нове порушення прав

Майор Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента Володимира Зеленського, заявив про те, що військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.

На своїй сторінці в Facebook він поділився фрагментом документа, який нібито на вимогу Офісу президента створили в Міністерстві оборони. У ньому йдеться про те, що в Збройних Силах України недостатньо нормоване питання користування соцмережами військовими (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ковальов зазначив, щоб вирішити це питання, фахівці пропонують розробити зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" шляхом обмеження прав військовослужбовців використовувати соціальні мережі.

Офіцер, який розкритикував Зеленського, розповів про нове порушення прав Колаж

"Для чого це робиться? Зрозуміло. Щоб військові залишалися закритою корпорацією для суспільства, а процеси і явища, які в ній відбуваються, не були відомі українцям. Замість цього якась посадова особа буде щотижня звітувати перед журналістами про те, як усе добре і прекрасно в армії", – написав майор.

Офіцер розповів про нове порушення прав Facebook/Роман Ковальов

Він стверджує, що володіє інформацією про те, що Зеленський нібито особисто звернув увагу на його справу і вимагає від військового керівництва ЗСУ показово покарати "майора, який забрехався", щоб показати всім військовим "їх місце".

"Зараз військове керівництво намагається мене вкотре покарати і, порушуючи мої права і встановлені нормативні документи, призначити мене на посаду з пониженням, що згідно зі статутом є одним із найважчих покарань для військового й особливо офіцера. До того ж, на моє переконання, із втручанням президента Зеленського, моя справа набуває політичного характеру", – заявив Ковальов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, майор з оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Роман Ковальов заявив про те, що Командування Сухопутних військ посилило на нього тиск. Причому, за словами Ковальова, його намагаються виставити в поганому світлі як поганого офіцера.

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