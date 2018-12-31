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ЗСУ готують до боїв у населених пунктах: що відбувається

5.2тЧитати матеріал російською

Для українських воїнів закінчили будівництво навчального місця під назвою "Бій в населеному пункті" в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ (Яворівський військовий полігон).

Про це повідомляє Український мілітарний портал. На цій базі українських військових навчатимуть оборонятися і наступати в умовах населеного пункту.

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Також серед завдань військових: патрулювання в умовах населеного пункту, виконання пошукових операцій в населеному пункті, дії на техніці в умовах населеного пункту, проведення інших практичних занять з різних тем.

Повідомляється, що на базі цього навчального місця може одночасно займатися до 3-х рот вдень і до 1-ї роти під час проведення занять вночі.

На будівництво навчального місця витратили майже 40 млн гривень.

Бій в населеному пункті

Бій в населеному пункті

mil.in.ua

Бій в населеному пункті

Бій в населеному пункті

mil.in.ua

Бій в населеному пункті

Бій в населеному пункті

mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі заявили, що українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі. Так об'єднані сили посилили контроль над рядом населених пунктів, серед яких Південне і Олександрівка.

Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУЗбройні сили України
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
В первую очередь карателям понабятся демисезонные деревянные пальто.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Михайлов Александр? Кацапским карателям сойдут и пластиковые мешки. Все равно это кацапское дерьмо годно только нак удобрения
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