ЗСУ готують до боїв у населених пунктах: що відбувається

Для українських воїнів закінчили будівництво навчального місця під назвою "Бій в населеному пункті" в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ (Яворівський військовий полігон).

Про це повідомляє Український мілітарний портал. На цій базі українських військових навчатимуть оборонятися і наступати в умовах населеного пункту.

Також серед завдань військових: патрулювання в умовах населеного пункту, виконання пошукових операцій в населеному пункті, дії на техніці в умовах населеного пункту, проведення інших практичних занять з різних тем.

Повідомляється, що на базі цього навчального місця може одночасно займатися до 3-х рот вдень і до 1-ї роти під час проведення занять вночі.

На будівництво навчального місця витратили майже 40 млн гривень.

Бій в населеному пункті mil.in.ua

Бій в населеному пункті mil.in.ua

Бій в населеному пункті mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі заявили, що українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі. Так об'єднані сили посилили контроль над рядом населених пунктів, серед яких Південне і Олександрівка.