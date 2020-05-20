Українські військовослужбовці відкривають вогонь на Донбасі виключно у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних формувань.

З такою заявою увечері в середу, 20 травня, виступив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Військові зазначили, що готові до будь-яких дій терористів і продовжують виконувати бойові завдання з метою захисту незалежності України.

Публікуємо повний текст заяви штабу ООС:

"Об’єднані сили постійно напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Також, у районі проведення операції у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил.

Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, завжди адекватно реагують на ворожі обстріли з метою придушення його злочинної активності та припинення агресивних дій.

Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Це притаманно виключно для російських окупаційних військ.

Об'єднані сили продовжують надійно контролювати противника на всій лінії зіткнення та непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу".

Українські військові відповіли російським найманцям на Донбасі. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також окупанти звинуватили українських захисників в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури.

Українська сторона спростувала ці звинувачення, ініціювавши термінове засідання переговорів ТКГ з представниками РФ.

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