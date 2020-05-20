ЗСУ героїчно відбили атаку російських військ на Донбасі: ворог рахує втрати

Збройні формування Російської Федерації 10 разів вдалися до обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі 19 травня, за що самі й поплатилися.

За даними розвідки, наші воїни поранили трьох російських окупантів. Водночас втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Відомо, що противник традиційно обстріляв ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Зокрема, по українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки, Красногорівки, а також двічі біля населених пунктів Тарамчук та Водяне противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

А всі порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснював з використанням забороненого озброєння:

двічі біля Новотошківського – з мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін;

поряд із Кримським – теж із 120-мм мінометів – 15 мін;

неподалік Оріхового – 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також із великокаліберних кулеметів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 19 травня mediarnbo.org

"На усі випадки агресивних дй російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що вже з початку цієї доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки.

На щастя, втрат серед українських захисників у результаті цих обстрілів немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти та їхні найманці активізувалися біля Новоголуганського на Донбасі. Вони почали вести розвідку боєм за допомогою снайперів і стрільців. За словами українських захисників, так загарбники намагаються виявити бойовий потенціал ЗСУ та демаскувати їхні позиції.