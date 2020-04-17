ЗСУ героїчно відбили атаку російських найманців на Донбасі

Тимур Григоренко Розслідування 07:19, 17.04.2020 Оновлено: 07:21, 17.04.2020

За минулу добу, 16 квітня, російські окупанти один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Жоден український військовий не отримав поранення.

При цьому наші захисники поранили одного російського найманця, йдеться у зведенні ООС.

"Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Військовослужбовці зі складу ОС вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню і дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі
mil.gov.ua

З початку доби, 17 квітня, терористи вогневої активності не проявляли. Втрат серед ЗСУ немає.

Випадків захворювання коронавірусів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 15 квітня російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ВСУ немає.

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