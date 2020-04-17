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17 квітня • оновлено в 07:42
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ЗСУ героїчно відбили атаку російських найманців на Донбасі

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За минулу добу, 16 квітня, російські окупанти один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Жоден український військовий не отримав поранення.

При цьому наші захисники поранили одного російського найманця, йдеться у зведенні ООС.

"Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Військовослужбовці зі складу ОС вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню і дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

mil.gov.ua

З початку доби, 17 квітня, терористи вогневої активності не проявляли. Втрат серед ЗСУ немає.

Випадків захворювання коронавірусів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 15 квітня російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ВСУ немає.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
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злой укр
злой укр
героически подставили свои дупы под члены российских наёмников.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Слава российским наёмникам! Наёмникам слава!
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