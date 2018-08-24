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ЗСУ феєрично знищили техніку "Л/ДНР": відео точного удару

4.6тЧитати новину російською

У мережі показали відео операції ЗСУ на Донбасі, в рамках якої була знищена техніка окупантів і поранено одного бойовика.

Кадри оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

"ОСи вперед! Вірю в перемогу!" - написав у пості він.

"Авдіївський напрямок, воїни Збройних сил України дають адекватну відповідь на провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - підписав ролик Штефан.

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"Поїхали!" - сказав перед ударом український боєць. Відзначається, що окупант, поранений у результаті дій захисників України, є водієм машини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розбили позицію терористів поблизу Бахмутської траси. У мережі з'явилися фото "здобичі" українських військовослужбовців - чергових доказів російської військової присутності на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуООС
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
хохлы вы как блядь игил воюете по сути на далбаебов ровняетесь
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Сколько суеты понтов а результат равен нулю. Позор украинской армии
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Ivan Rus
Ivan Rus
Это чо за дымовая шашка? Ахахаха ахуеть
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