ЗСУ феєрично знищили техніку "Л/ДНР": відео точного удару

У мережі показали відео операції ЗСУ на Донбасі, в рамках якої була знищена техніка окупантів і поранено одного бойовика.

Кадри оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

"ОСи вперед! Вірю в перемогу!" - написав у пості він.

"Авдіївський напрямок, воїни Збройних сил України дають адекватну відповідь на провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - підписав ролик Штефан.

"Поїхали!" - сказав перед ударом український боєць. Відзначається, що окупант, поранений у результаті дій захисників України, є водієм машини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розбили позицію терористів поблизу Бахмутської траси. У мережі з'явилися фото "здобичі" українських військовослужбовців - чергових доказів російської військової присутності на Донбасі.