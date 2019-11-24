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24 листопада • оновлено в 08:26
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/ Розслідування

ЗСУ дали жорстку відсіч терористам на Донбасі: провокації провалилися

2.3т
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Терористи "Л/ЛНР" протягом доби, 23 листопада, вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції Операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупаційні війська та їх підопічні використовували заборонені мінських домовленостей міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з крупнокаліберними кулеметами включно, передає прес-центр штабу ООС.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було", – підкреслили в штабі.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", біля населеного пункту Південне було зафіксовано три обстріли. Терористи використовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Карта ООС за 23 листопада

Карта ООС за 23 листопада

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог п'ять разів обстріляв позиції українських захисників.

  • Двічі біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • Два рази поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ;

  • Неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

З початку доби, 24 листопада, російські окупаційні війська прицільно стріляли з великокаліберних кулеметів в районі Тарамчука. За словами військових, це тривало понад півгодини. Втрат з боку ООС не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 15 до 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційні війська 82 рази обстріляли українські позиції з забороненої Мінськими угодами зброї, загинуло 2 військовослужбовця, поранено 12 бійців.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Таев Иван
Таев Иван
Агрессор агрессивно агрессирует! Но, потерь нет, Тымчук жив!
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А почему не указано ЧЬИ оккупационные войска?! Это что то новое.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А где подробности про отпор. Как всегда ВСУшные терпилы наврали.
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