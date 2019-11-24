ЗСУ дали жорстку відсіч терористам на Донбасі: провокації провалилися

Терористи "Л/ЛНР" протягом доби, 23 листопада, вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції Операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупаційні війська та їх підопічні використовували заборонені мінських домовленостей міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з крупнокаліберними кулеметами включно, передає прес-центр штабу ООС.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було", – підкреслили в штабі.

Війна на Донбасі 112

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", біля населеного пункту Південне було зафіксовано три обстріли. Терористи використовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Карта ООС за 23 листопада

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог п'ять разів обстріляв позиції українських захисників.

Двічі біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Два рази поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ;

Неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

З початку доби, 24 листопада, російські окупаційні війська прицільно стріляли з великокаліберних кулеметів в районі Тарамчука. За словами військових, це тривало понад півгодини. Втрат з боку ООС не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 15 до 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційні війська 82 рази обстріляли українські позиції з забороненої Мінськими угодами зброї, загинуло 2 військовослужбовця, поранено 12 бійців.

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