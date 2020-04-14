ЗСУ дали жорстку відсіч найманцям Путіна на Донбасі: у терористів втрати

У понеділок, 13 квітня, російські найманці на Донбасі сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил і нарвалися на потужну відсіч – українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох окупантів.

На щастя, втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, які, за Мінськими домовленостями, мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил:

у напрямку Широкиного – з мінометів калібру 82 мм (шість мін);

біля Пісків – із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поруч із Павлополем, Красногорівкою та Тарамчуком – зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру;

в районі Опитного – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч із селом Кримське.

"Минулої доби наші захисники, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 13 квітня mediarnbo.org

Водночас зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – неподалік Красногорівки. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС, як завжди, залишається контрольованою.

За словами офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, 13.04 втрати окупантів становлять: "300" – 2 особи (9 ОМСП 1 АК (один у результаті діяльності снайпера ОС, інший – у результаті обстрілу).

Як повідомляв OBOZREVATEL: