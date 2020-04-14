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14 квітня • оновлено в 07:58
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ЗСУ дали жорстку відсіч найманцям Путіна на Донбасі: у терористів втрати

1.9т
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У понеділок, 13 квітня, російські найманці на Донбасі сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил й нарвалися на потужну відсіч – українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох окупантів.

На щастя, втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це у ранковому зведенні повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил:

  • у напрямку Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – шість мін;

  • біля Пісків – із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поряд із Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком – зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру;

  • в районі Опитного – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поряд із селом Кримське.

"Минулої доби наші захисники, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 13 квітня

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 13 квітня

mediarnbo.org

Водночас зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – неподалік Красногорівки. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС як завжди залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ООС Збройні сили України
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Из-за карантина Россия уже более месяца не вводила свои войска на Украину и не стягивала танки к ее границам. Украина оценивает потери от бездействия России в миллиарды долларов и готовится подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Иван Васильевич, кто вам скоту в стойло инет провел?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Иван Васильевич, кукарекалка,полезай на бутылку.
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