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18 лютого • оновлено в 12:06
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Зеленський звинуватив Путіна у зриві миру на сході України: перша реакція

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Кривавий бій на Донбасі, який розгорівся враці 18 лютого, завершено. Збройні сили України дали гідну відсіч ворогу, але зазнали втрат.

Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook. "Воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору. На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено", – повідомив він.

Головне:

  • Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування. Бої почалися о 5-й ранку відразу на декількох ділянках: Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. ЗСУ обороняються.

  • Уже відомо про перші втрати. У пресцентрі ОТУ "Північ" розповіли про одного загиблого і 4-х поранених бійців. За неофіційною інформацією, жертв може бути більше.

  • Очевидці подій вважають, що це один із найзапекліших боїв за останні роки. Журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела в ЗСУ вважає, що таких зіткнень не було з 2018 року.

Бій на Донбасі приніс втрати ЗСУ

Бій на Донбасі приніс втрати ЗСУ

ТСН

Бій на Донбасі приніс втрати ЗСУ

Бій на Донбасі приніс втрати ЗСУ

ТСН

За словами Зеленського, це була не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на Дебальцевську рану, яка ніколи не заживе повністю, це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

"Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати і ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни і відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві жителі почали викладати в мережу відео з місця атаки Росії.

Журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що бій 18 лютого – це початок операції Путіна з примусу України до капітуляції. Він сподівається встигнути це зробити до 9 травня.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве Операція Об'єднаних сил на Донбасі Бій під Золотим
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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- Справедливость
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Фашистських к а ц а п а п і в на ф а р ш ! ! ! "Надмірна терпимість Українців до к а ц а п а п -ів, закінчується геноцидом Українців..."©
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
- Справедливость, а голодомор стариков по украински как же?
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистських к а ц а п а п і в на ф а р ш ! ! ! "Надмірна терпимість Українців до к а ц а п а п -ів, закінчується геноцидом Українців..."©
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Фу с*ка заднеприводный.....
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