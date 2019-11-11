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11 листопада • оновлено в 10:52
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/ Розслідування

ЗСУ дали відсіч терористам на Донбасі: у окупантів втрати

1.7т Читати матеріал російською

Російські окупанти на Донбасі 10 листопада зазнали втрат у кількості двох осіб. З них один убитий, а ще один поранений.

Таку статистику оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 10.11.2019 року склали дві людини, а саме: безповоротні (200) – одна особа, санітарні (300) – одна особа. Вірте у воїнів! Вірте у Збройні сили України!" – написав захисник України.

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Вантаж 200"

Вантаж 200"

"Народна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за 9 листопада терористи на Донбасі зазнали втрат в кількості шести осіб. З них троє – безповоротні й троє санітарні.

  • А в період з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, окупанти втратили шість представників особового складу.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Срочно выдать ШиЫрлецу (у меня давно давно была такая комп. игра) Барабан шмат сала героя усраины за то что он уже год как в одиночку воюет на востоке ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Качественная лапша от Штырлыца под кастрюльки упоротым.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Навозные потери ВСУ с начала месяца 11-200 21-300.
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