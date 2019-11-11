ЗСУ дали відсіч терористам на Донбасі: у окупантів втрати

Російські окупанти на Донбасі 10 листопада зазнали втрат у кількості двох осіб. З них один убитий, а ще один поранений.

Таку статистику оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 10.11.2019 року склали дві людини, а саме: безповоротні (200) – одна особа, санітарні (300) – одна особа. Вірте у воїнів! Вірте у Збройні сили України!" – написав захисник України.

Вантаж 200" "Народна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за 9 листопада терористи на Донбасі зазнали втрат в кількості шести осіб. З них троє – безповоротні й троє санітарні.

А в період з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, окупанти втратили шість представників особового складу.

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