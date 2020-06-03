ЗСУ дали жорстку відсіч ворогу на Донбасі: найманці рахують втрати

Збройні формування Російської Федерації в середу, 3 червня, один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у рядах Об'єднаних сил не було.

Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що вогонь найманці РФ відкрили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки.

Війна на Донбасі. Ілюстрація НГУ

Українські захисники потрапили під ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів. У відповідь на злочинні дії воїни відкрили прицільний вогонь по ворожим опорним пунктам.

Карта ООС

"Завдяки рішучості й точності військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

У штабі ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою.

Як писав OBOZREVATEL, 2 червня під обстрілами російських окупаційних військ один військовий ЗСУ отримав поранення. Всього ворог дев'ять разів порушував режим припинення вогню.