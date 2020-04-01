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1 квітня • оновлено в 09:49
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ЗСУ дали відсіч на Донбасі: у терористів серйозні втрати

1.5т
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Російські терористи на Донбасі 31 березня зазнали серйозних втрат – четверо убитих і один поранений.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим, уточнивши, що всі втрати окупантів за минулу добу є бойовими.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

Вечірні вісті"

"Орієнтовні втрати "орків" за 31 березня склали чотири особи. Безповоротні – троє (один – 11 ОМСП 1 АК РФ, один – 4 ОМСБр 2 АК РФ, ймовірно в результаті обстрілу, один – 7 ОМСБр 2 АК РФ, в результаті підриву). Санітарні – один, 11 ОМСП, обстріл", – розповів захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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