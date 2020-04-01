ЗСУ дали відсіч на Донбасі: у терористів серйозні втрати

Російські терористи на Донбасі 31 березня зазнали серйозних втрат – четверо убитих і один поранений.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим, уточнивши, що всі втрати окупантів за минулу добу є бойовими.

Терористи "ДНР" Вечірні вісті"

"Орієнтовні втрати "орків" за 31 березня склали чотири особи. Безповоротні – троє (один – 11 ОМСП 1 АК РФ, один – 4 ОМСБр 2 АК РФ, ймовірно в результаті обстрілу, один – 7 ОМСБр 2 АК РФ, в результаті підриву). Санітарні – один, 11 ОМСП, обстріл", – розповів захисник України.

Орієнтовні втрати орків за 31.03.20 склали 4 особи

Безповоротні – 3 (1 – 11омсп 1 АК, 1- 4 омсбр 2 АК, йомовірно в результаті обстрілу, 1-7 омсбр 2 АК, в результаті підриву). Санітарні 1- 11 омсп, обстріл.

Дякую за уточнення Necro Mancer !#200_бригада – Сергій Нещадим (@nevedimka123) April 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня терористи на Донбасі втратили п'ять осіб убитими, трьох пораненими і одну одиницю військової техніки. Більшість втрат були бойовими.

Нагадаємо, 31 березня російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі. Під обстрілом загинув військовий ЗСУ, ще двоє зазнали поранень.

Один український захисник підірвався на російській протипіхотній міні і був госпіталізований у важкому стані.

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