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ЗСУ дали терористам "Л/ДНР" по зубах за убитих товаришів: підсумки боїв

5.6тЧитати матеріал російською

На Донбасі 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє українських військових, ще двоє поранені. У відповідь Збройні сили України ліквідували трьох окупантів, ще п'ятеро отримали поранення.

Так, 13 разів бойовики використовували заборонену Мінськими угодами зброю, повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема обстріли велися поблизу Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Опитного, Пісків. Крім того, обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Новолуганського, Зайцевого, Луганського, Новотошківського, Кримського, Новгородського.

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Війна на Донбасі

ВВС

Крім того, з початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил — у районі Лебединського та Новолуганського.

ЗСУ дали терористам "Л/ДНР" по зубах за убитих товаришів

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня близько 10-ї ранку поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. У результаті двоє українських військових медиків загинули. Це військовослужбовці морської піхоти України: старший матрос Сергій Майборода і бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко. Ще один військовий отримав поранення.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Дали по зубам:-)))))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
После двух с половиной вчерашних жмуров перемогу нужно было срочно придумать
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Гудкова..опять ты заголовок придумала?...по зубам...писала б уже ..по яйцам
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