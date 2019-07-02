ЗСУ дали терористам "Л/ДНР" по зубах за убитих товаришів: підсумки боїв

На Донбасі 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє українських військових, ще двоє поранені. У відповідь Збройні сили України ліквідували трьох окупантів, ще п'ятеро отримали поранення.

Так, 13 разів бойовики використовували заборонену Мінськими угодами зброю, повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема обстріли велися поблизу Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Опитного, Пісків. Крім того, обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Новолуганського, Зайцевого, Луганського, Новотошківського, Кримського, Новгородського.

Війна на Донбасі ВВС

Крім того, з початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил — у районі Лебединського та Новолуганського.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня близько 10-ї ранку поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. У результаті двоє українських військових медиків загинули. Це військовослужбовці морської піхоти України: старший матрос Сергій Майборода і бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко. Ще один військовий отримав поранення.

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