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30 січня • оновлено в 08:40
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/ Розслідування

ЗСУ дали по зубах терористам на Донбасі

2.2т
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Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 29 січня. Водночас бійці давали відсіч терористам "Л/ДНР", які обстріляли ЗСУ.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв чотири обстріли поблизу населених пунктів Піски й Лебединське, а також двічі поруч із Мар'їнкою, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

ЗСУ дали по зубах терористам на Донбасі

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • біля Оріхового – з міномета калібру 120 мм противник (2 міни);

  • тричі поруч із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм (4 міни) та 82 мм (14 мін);

  • неподалік від Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ підірвалися на Донбасі на невідомому пристрої.

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Автор
Катерина Луговська
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый редактор. Как-то креативный надо с заголовками. Что вы в каждой публикации тошните лозунгами.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что вшивое всу затарилось бурячанкой до выходных и ни куда по минным полям не бродило в поисках пойла?
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Юг Руси
Юг Руси
"Дали по зубам" - !?? ))))))))))))))))))))))))))))) Ржунемогу
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