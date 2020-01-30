ЗСУ дали по зубах терористам на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 29 січня. Водночас бійці давали відсіч терористам "Л/ДНР", які обстріляли ЗСУ.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв чотири обстріли поблизу населених пунктів Піски й Лебединське, а також двічі поруч із Мар'їнкою, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

біля Оріхового – з міномета калібру 120 мм противник (2 міни);

тричі поруч із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм (4 міни) та 82 мм (14 мін);

неподалік від Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ підірвалися на Донбасі на невідомому пристрої.

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