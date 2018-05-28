ЗСУ дали бій окупантам на Донбасі: терористи зазнали втрат

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 27 травня українські військові знищили трьох бійців російсько-терористичних військ.

Упродовж минулої доби інтенсивність бойових дій значно зменшилася. Противник порушив режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази застосовувати важке озброєння. Наші війська давали адекватну відповідь противнику, повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

На горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве і Новгородське. На донецькому напрямку - поблизу Шахти Бутівки, Красногоровки і Мар'їнки.

Також спостерігалося загострення ситуації на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

Як повідомили в штабі, 27 травня близько 19-ї години, під час короткого зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль, ворог зазнав втрат.

"За уточненими даними трьох окупантів знищено та трьох поранено. Водночас, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час бойових дій за минулу добу два українських воїни отримали поранення, і були евакуйовані в госпіталь. За поточну добу, 28 травня, втрат немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 26 травня українські військові знищили командно-спостережний пункт російсько-терористичних військ на Донбасі.