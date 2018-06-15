ЗСУ блискуче відповіли на атаки "Л/ДНР": більше 10 убитих

На Донбасі за минулу добу, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

За даними розвідки, 12 окупантів були знищені і 10 отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з яких 15 раз застосовували заборонені мінського домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм і 5 раз артилерію калібру 122мм.

На луганському напрямі бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське і Орехово. На горлівському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На донецькому напрямку - в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке і Богданівка. На маріупольському напрямі інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне і Лебединський.

"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогу і змусили його зупинити провокаційні обстрели. Під час бойових дій за минулу добу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, шестеро отримали поранення і були госпіталізовані", - сказано в заяві.

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