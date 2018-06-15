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ЗСУ блискуче відповіли на атаки "Л/ДНР": більше 10 убитих

8.7тЧитати новину російською

На Донбасі за минулу добу, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

За даними розвідки, 12 окупантів були знищені і 10 отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з яких 15 раз застосовували заборонені мінського домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм і 5 раз артилерію калібру 122мм.

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На луганському напрямі бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське і Орехово. На горлівському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На донецькому напрямку - в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке і Богданівка. На маріупольському напрямі інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне і Лебединський.

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"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогу і змусили його зупинити провокаційні обстрели. Під час бойових дій за минулу добу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, шестеро отримали поранення і були госпіталізовані", - сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український спецназ провів навчальні заняття в рамках підготовки до участі у практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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andrei andrei
andrei andrei
А что еще остается делать несостоявшемуся государству с несостоявшейся армией? Только киздеть населению о несостоявшихся военных викториях:-)
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Бланк Вова
Бланк Вова
Да, именно о несостоявшихся военных викториях вам киселёв и втирает по пятницам, а уйло мультики о ракетах показывает)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Победоносное шароварное войско ежедневно уничтожает не менее 10 сепаратистов (на бумаге), если всех посчитать за 4 года гражданской войны, так там уже и не осталось никого. А сами отчеты напоминают сводки Совинформбюро в самом начале ВОВ. Пишите больше - чего его жалеть, супостата.
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Бланк Вова
Бланк Вова
Прокапало Ігор, кацапский салага из окопа пишет, ему виднее)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Русский Солдат, иди ка ты к Бениной матери!
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