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Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька

8.2тЧитати матеріал російською

Одна з найбільш постраждалих частин окупованого Донецька в кінці 2018 року виглядає практично невпізнанною.

Журналіст "Радіо. Донбас. Реалії" проїхався по раніше популярному маршруту і зобразив відповідні знімки на п'ятому році війни.

Так, Донецький залізничний вокзал, який був ледве не одним з найпопулярніших місць міста став не таким жвавим, хоч і не перетворився на руїни. Зараз поїзди звідти в основному відправляються тільки в Луганськ, а перед Новим роком навіть додалося пасажирів.

Залізничний вокзал

Залізничний вокзал

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Зате приміський вокзал має менш привабливе видовище – холодний залишений будинок. Уточнюється, що в Донецьку запустили міський рейс №7 з залізничного вокзалу, який тепер ходить тільки до міської лікарні №19. А на кінцевій вишиковується черга.

Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька
Автовокзал

Автовокзал "Західний" до і після

На іншій кінцевій цього маршруту живе багато людей похилого віку. В цьому мікрорайоні досі видніються забиті фанерою вікна, які є відлунням колишніх обстрілів в 2014-2015 роках.

Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька
Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька
Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька
Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні блогер показав знімки з окупованого Донецька, де панували зневіра і запустіння.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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