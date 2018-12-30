Зруйнований і порожній: з'явилися показові фото передноворічного Донецька

Одна з найбільш постраждалих частин окупованого Донецька в кінці 2018 року виглядає практично невпізнанною.

Журналіст "Радіо. Донбас. Реалії" проїхався по раніше популярному маршруту і зобразив відповідні знімки на п'ятому році війни.

Так, Донецький залізничний вокзал, який був ледве не одним з найпопулярніших місць міста став не таким жвавим, хоч і не перетворився на руїни. Зараз поїзди звідти в основному відправляються тільки в Луганськ, а перед Новим роком навіть додалося пасажирів.

Залізничний вокзал

Зате приміський вокзал має менш привабливе видовище – холодний залишений будинок. Уточнюється, що в Донецьку запустили міський рейс №7 з залізничного вокзалу, який тепер ходить тільки до міської лікарні №19. А на кінцевій вишиковується черга.

Автовокзал "Західний" до і після

На іншій кінцевій цього маршруту живе багато людей похилого віку. В цьому мікрорайоні досі видніються забиті фанерою вікна, які є відлунням колишніх обстрілів в 2014-2015 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні блогер показав знімки з окупованого Донецька, де панували зневіра і запустіння.