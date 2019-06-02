Зруйнований Донбас показали з висоти пташиного польоту

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ опублікувала в мережі відео наслідків руйнувань на Донбасі.

Ролик виклали на Facebook на офіційній сторінці СММ ОБСЄ. Відео зроблено за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється, що військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення.

На опублікованих кадрах показані результати обстрілу населених пунктів Чигарі тп Пікузи Донецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список і фотографії захисників України, які загинули на Донбасі в травні 2019 року.

Протягом травня 2019 воїни Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Кількість убитих перевищує 50 бойовиків.

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