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/Розслідування

Зруйнований Донбас показали з висоти пташиного польоту

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ опублікувала в мережі відео наслідків руйнувань на Донбасі.

Ролик виклали на Facebook на офіційній сторінці СММ ОБСЄ. Відео зроблено за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється, що військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення.

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На опублікованих кадрах показані результати обстрілу населених пунктів Чигарі тп Пікузи Донецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список і фотографії захисників України, які загинули на Донбасі в травні 2019 року.

Протягом травня 2019 воїни Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Кількість убитих перевищує 50 бойовиків.

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Теми
війнаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ОБСЄНовини Донбасу
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